Обрезать видео онлайн

1 1 месяц назад норм

2 1 месяц назад Хорошая новость: сервис работает Плохая - разработчики не дружат с русским языком (чем рискуют юридически): не знают разницы между "обрезать" и "вырезать". При сохранении изменённого файла получается как раз вырезка, а не обрезка.

3 1 месяц назад отличный сервис !!!!

4 1 месяц назад стало лучше. теперь видеоролик виден при обрезке

5 1 месяц назад неплохой бюджетный вариант

6 1 месяц назад Сделал все, как в инструкции!!!

7 1 месяц назад очень быстро и удобно

8 1 месяц назад Очень удобный и простой сервис! Спасибо разработчикам!

9 1 месяц назад Поставил отлично. Удобный интерфейс без ограничений (наверное есть, но мне хватило) по размеру файла. Удобная установка границ времени - даже в милисекундах. Недостатки - после загрузки первичного файла в сером окне появляется какая то пугающая надпись о не том формате. И второе - название нового, обрезанного файла после скачивания представляет из себя абракадабру типа QS9pY85g_uO8QMYgj - думаю никаких проблем не составило сделать что-то более благозвучное. По любому - огромное спасибо за программу.

10 1 месяц назад Неудобный сервис и слишком много всего ненужного.Хотелось бы вернуть более быструю старую версию.

11 1 месяц назад На моём уровне пользования всё вполне достойно ) Спасибо !

12 1 месяц назад очень удобный.быстрый.понятный!!!

13 1 месяц назад спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 1 месяц назад Отличный сервиз, спасибо создателям. 5 +

15 1 месяц назад стало намного удобнее, спасибо...

16 1 месяц назад ПОНРАВИЛОСЬ.

17 1 месяц назад восьмой почти

18 1 месяц назад мне старая версия была удобнее

19 1 месяц назад классный сайт. быстры обрезает, сохраняет видео

20 1 месяц назад Единственный вменяемый обрезчик без ограничений по формату и размеру файла. Спасибо!

21 1 месяц назад Не загружается, или не до конца.

22 1 месяц назад Спасибо! Очень помогли!

23 1 месяц назад бЫСТРО и просто

24 1 месяц назад старая версия была проще и удобнее

25 1 месяц назад Действительно очень удобный сервис!

26 1 месяц назад здорово

27 1 месяц назад Так я и оставил свой комментарий, написал, правду, что ничего у меня не работает с новой версией. Со старой всё работало замечательно! И судя по отзывам ни у одного меня не работает...

28 1 месяц назад все классно

29 1 месяц назад супер спасибо

30 1 месяц назад норма. даже очень хорошо.

31 1 месяц назад Классное приложение спасибо

32 1 месяц назад имба

33 1 месяц назад awesome prog!

34 1 месяц назад работает с файлами любого размера, это прекрасно

35 1 месяц назад Старая версия была привычнее. Пока непонятно, какая версия удобнее. Было бы хорошо, если бы можно было переключаться на старую и новую версии, как это многие делают.

36 1 месяц назад Все работает, спасибо большущее

37 1 месяц назад !!!

38 1 месяц назад Круто!

39 1 месяц назад Хороший сервис. Спасибо.

40 1 месяц назад Бодьшое спасибо за вашу помощь! Желаю создателям сайта крепкого здоровья и счастья в личной жизни!!

41 1 месяц назад быстро, легко и просто. спасибо.

42 1 месяц назад супер удобно всё

43 1 месяц назад класс

44 1 месяц назад Есть такое предложение:Сделайте на выбор-кому старую версию сохранить в этом сервисе,а кому-то эту новую.

45 1 месяц назад норм

46 1 месяц назад Легко обрезать видео большого формата! спасибо Большое!!

47 1 месяц назад молодцы что сделали обычную обрезку видео, не нужно никакой регистрации, покупок премиум аккаунтов спасли

48 1 месяц назад Моментальная обрезка высококачественного видео — буквально за секунды. Лучший сервис из бесплатных. Рекомендую!

49 1 месяц назад Все замечательно и быстро. Спасибо!

50 1 месяц назад Очень простой и понятный сервис. Спасибо разработчику!

51 1 месяц назад Спасибо огрмное! Удобно, быстро, доступно!

52 1 месяц назад супер прога , советую

53 1 месяц назад Благодарю создателей сервера! Всё отлично!

54 1 месяц назад не слов, одни эмоции, пушка

55 1 месяц назад Из всех сервисов, которые я перепробовал, это наилучший!!! Единственный смог относительно быстро загрузить 7-часовое видео размером более 3Гб, и обрезать так, как мне надо!

56 1 месяц назад Сервис отличный, быстро работает. Спасибо

57 1 месяц назад Отлично! Можно загружать большие видео, сохраняется очень быстро. Класс!

58 1 месяц назад отлично

59 1 месяц назад Все стало лучше!

60 1 месяц назад Это единственный онлайн редактор, который помог мне с обрезкой видео. Спасибо.

61 1 месяц назад Большое спасибо за помощь! Пыталась обрезать большое видео, длительностью более часа, и около 6 Гб. Некоторые другие сервисы не смогли работать с файлом тяжелее 4 Гб. Ваш сервис очень мне помог.

62 1 месяц назад !!!!!!!

63 1 месяц назад СУПЕР КЛАССНАЯ ПРОГРАММА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БОЛЬШОЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!!!!!

64 1 месяц назад Очень понравилось. Быстро и просто - в отличие от множества других сервисов, где или не поддерживается исходник больше 4ГБ, или надо часами ждать результата. Супер!

65 1 месяц назад В вырезанном куске звук стал отставать от актерской мимики, исправьте, плз. Несколько раз грузила заново, не исправляется

66 1 месяц назад Быстро загружает, нет ограничений по размеру файла.

67 1 месяц назад Хороший редактор. Спасибо.

68 1 месяц назад быстро, качественно

69 1 месяц назад Обрезает хорошо, но при кадрировании файл становится в два раза тяжелее!

70 1 месяц назад Отличный сервис, быстрый и удобный.

71 1 месяц назад Все отлично, быстро и без ограничений!

72 1 месяц назад всё просто, особенно для меня. я не спец. спасибо.

73 1 месяц назад Быстро и качественно. Обрезаю видео здесь четвёртый год

74 1 месяц назад СУПЕР КЛАССНАЯ ПРОГРАММА!!!!!!!!!!!!! 237 И БОЛЕЕ ЛЮДИ КЛАССНЫЕ, А 14-САМИ ПОНИМАЕТЕ КТО,ТАК СЕБЕ. СПАСИБО ВАМ ЗА ПРОГРАММУ!!!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ВЫРУЧАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

75 1 месяц назад Ля, за 5 секунд вырезало нужный кусочек )) Другие Сервисы ващщще медленно работают

76 1 месяц назад Все быстро и просто. Что еще нужно?

77 1 месяц назад Очень удобно, супер!

78 1 месяц назад загружается долго в целом ничего!

79 1 месяц назад Все хорошо все отлично Нужно только терпение!

80 1 месяц назад Отличный сервис. Пользовался первый раз. Очень понравилось.

81 1 месяц назад первый раз пользуюсь, такой скорости и качества не ожидал.

82 1 месяц назад Отлично!

83 1 месяц назад Здорово, легко, доступно, спасибо вам, дорогие разрабы))

84 1 месяц назад Все прекрасно! Спасибо!

85 1 месяц назад Моментально обрезает большие видео. Отличный сервис! Добавьте функцию изменять разрешение видео. Спасибо.

86 1 месяц назад Очень удобно. Качественно и быстро.

87 1 месяц назад не появляется видео

88 1 месяц назад Очень удобно и быстро работает! Спасибо!

89 1 месяц назад был большой файл, загрузил и вырезал фрагмент очень быстро. в этой части 5+

90 1 месяц назад Только недавно нашла этот сайт. Не ожидала, что такое возможно. Шикарно. Премного благодарностей!

91 1 месяц назад Порадовала скорость работы, спасибо

92 1 месяц назад Отличное приложение, обрезает даже большие файлы

93 1 месяц назад Отличная программа, спасибо. Без заморочек!

94 1 месяц назад Хороший сервис!

95 1 месяц назад СПАСИБО

96 1 месяц назад спасибо!!! очень быстро и качественно

97 1 месяц назад Привет! У меня не новые компьютер и мозги. Но даже так, я быстро разобралась с программой, а скорость обрезки и сохранения видео поражают, особенно после того, как в поисках подходящей программы, потеряла довольно много времени, глядя на надписи, типа "Ждите... Мы обрабатываем ваше видео...". Так что, спасибо, кладу ваш адрес в закладки.

98 1 месяц назад быстро и удобно

99 1 месяц назад Спасибо!

100 1 месяц назад лучший

101 1 месяц назад Класс!!!Благодарю

102 1 месяц назад Отличный сервис, обрезал видео за пару сек и не просил платную подписку за обрезание свыше 500Мб

103 1 месяц назад Понравилось . Обрезает любое по объёму видео .

104 1 месяц назад отличный сервис

105 1 месяц назад топ сайт

106 1 месяц назад Простота использования, минимум необходимых функций, скорость работы без перекодирования.

107 1 месяц назад отлично!

108 4 недели назад Вы лучшие!!!!!

109 4 недели назад Всё отлично, спасибо) Нужно было вырезать четырехминутный фрагмент из почти часового файла - всё получилось с первой попытки, оперативно и без каких-либо заморочек.

110 4 недели назад удобный

111 4 недели назад Отлично! Thank you very much for your help.

112 4 недели назад топ

113 3 недели назад Супер! 99% сервисов ограничены 500 мб, успеха!

114 3 недели назад быстро, удобно и понятно,

115 3 недели назад Лучший из бесплатных! Очень круто все порезал, спасибо))

116 3 недели назад Всё просто и удобно. Пользуюсь периодически по необходимости. Нареканий нет.

117 3 недели назад Спасибо, отличный сервис.

118 3 недели назад удобно, быстро и понятно - однозначно лучший сайт

119 3 недели назад супер, все быстро и отлично работает!

120 3 недели назад СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

121 3 недели назад Быстро, просто и качественно)

122 3 недели назад Просто лучшие! Только у вас можно большие объёмы видео обрезать! Очень выручаете!

123 3 недели назад Спасибо вам! Успехов! Все понравилось. Быстро, удобно и понятно.

124 3 недели назад Лучший сервис, наконец-то без ограничений по размеру файла!

125 2 недели назад Спасибо большое! Вы - единственные, кого я смог найти! Очень быстро и качественно!

126 2 недели назад Очень понравилось

127 2 недели назад The best!

128 2 недели назад Классный сервис. Искал и нашел то что нужно. Спасибо разработчикам)

129 2 недели назад Единственный онлайн-сервер что правда работает

130 2 недели назад Очень быстро обрезает, это радует и облегчает процесс создания клипов из кадров разного рода фильмов. Правда, эти самые фильмы данный сервис грузит долго, но это отнюдь не означает, что данный сервис весьма неудобный. Очень хороший сайт!

131 2 недели назад лучше не найти! спасибо

132 2 недели назад просто и качественно

133 2 недели назад Отличнейший сервис, бесплатно, доступный обьем,удобно и быстро, завозите рекламу, ради такого посмотреть не жалко!:3

134 2 недели назад Спасибо за ваш сервис, очень быстро работает. Вы лучшие!

135 2 недели назад ОТЛИЧНАЯ РАБОТА -СПАСИБО ВАМ ЧТО ВЫ ЕСТЬ И УДАЧИ ВАМ В РАБОТЕ!

136 2 недели назад Отличный сервис!!!!

137 2 недели назад отличный сервис обрезки видео!

138 2 недели назад Спасибо! Все очень понятно и удобно

139 2 недели назад супер!

140 2 недели назад Отлично

141 2 недели назад Отличный редактор

142 2 недели назад Хорошая легкая программа. Периодически использую.

143 2 недели назад + возможность поддержки больших видео

144 2 недели назад Просто. Быстро. Понятно.

145 2 недели назад Очень понравилась ваш сервис

146 2 недели назад Супер

147 1 неделю назад Результат отличный. Спасибо за замечательный сервис.

148 1 неделю назад Хорошая программа, быстро обрезает и скачивает.

149 1 неделю назад Можно добавить изменение в разрешении видео.

150 1 неделю назад Нет ограничений по длительности видео, Обрезает видео любой длины (у меня было видео в 5-6 часов). Очень классный сервис рекомендую

151 1 неделю назад возможность предварительного просмотра

152 1 неделю назад СПАСИБО! ОЧЕНЬ ЗДОРОВО ВЫРУЧАЕТЕ!

153 1 неделю назад Всё отлично. Быстро. Единственный момент, что когда обрезаешь видео в начале пару секунд как будто зависает. звук идет, а изображение нет.

154 1 неделю назад Класс! Как просто работать!

155 1 неделю назад первый раз обрезаю и соединяю видеофайлы. все быстро и качественно

156 1 неделю назад Замечательно. Лучше всех.

157 1 неделю назад отлично. Спасибо.

158 1 неделю назад Отличный сервис !

159 1 неделю назад Всё удобно. Удалось обрезать длинный ролик на 3 ч. 30 мин.

160 1 неделю назад Спасибо большое за ваш сервис! Самый лучи

161 1 неделю назад Единственный сервис, где удалось обрезать видео

162 5 дней назад Оперативно решил все задачи. Отлично!

163 4 дня назад Прекрасный качественный и понятный сервис без рекламы и предложений вылечить простатит. Спасибо!

164 1 день назад когда двигаю ползунок то не вижу превью видео...как быстро понять что вырезать, что оставить?